Poltár sa vlani rozrástlol o 30 novorodencov, viac bolo chlapcov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Narodili sa aj Antonio Michael, Tobias, Vladimír, Teodor, Kai, Matej, Mathias Dávid, Simon, Samuel, Kristián, Lucas a Liam.

Autor TASR
Poltár 2. februára (TASR) - Mesto Poltár sa vlani rozrástlo o 30 novorodencov, z čoho bolo 18 chlapcov a 12 dievčat. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.

Spresnila, že v roku 2025 medzi chlapčenskými menami dominovali Jakub a Martin. Narodili sa aj Antonio Michael, Tobias, Vladimír, Teodor, Kai, Matej, Mathias Dávid, Simon, Samuel, Kristián, Lucas a Liam. „Dievčatám dali rodičia mená Karolína dvakrát a zaznamenali sme aj netradičné mená ako Eliss, Evelyn, Eliána, Elisa, Jennifer a Amélia,“ objasnilo mesto s tým, že to boli aj tradičné mená ako Nela, Dominika, Linda, Natália a Hana. „Zaujímavosťou je narodenie dvojičiek v dvoch prípadoch. Dievčatá sú nositeľky mien Eliss a Evelyn, chlapci Matej a Samuel,“ zhrnulo.

Ako ďalej uviedlo, prvým narodeným Poltárčanom roka 2026 je Marcel. Chlapec sa narodil 24. januára o 23.00 h rodičom Lenke a Marcelovi. Na svet prišiel s mierami 2935 gramov a 49 centimetrov.

Samospráva pripomína, že v uplynulom roku nastali zmeny v počte obyvateľov. V roku 2025 sa rozlúčili so 61 občanmi. „Z trvalého pobytu sa odhlásilo 103 ľudí. Naopak, 88 si v meste našlo svoj nový domov a prihlásilo sa na trvalý pobyt,“ reaguje. K 31. decembru 2024 mal Poltár 5082 obyvateľov. Do konca roka 2025 však tento počet klesol na 5033, čo predstavuje úbytok o 49 ľudí. Počet odhlásených z mesta stúpol o 19 osôb.

V Poltári si vlani povedalo „áno“ 34 párov snúbencov. Pred matričným úradom vstúpilo do stavu manželského 20, pred oltárom rímskokatolíckej cirkvi osem a šesť párov snúbencov pred evanjelickou cirkvou augsburského vyznania. Šesť sobášov bolo uzavretých mimo obradnú sieň, v parku v Poltári. „Desať manželstiev sa skončilo rozvodom. Počet rozvodov oproti predošlému roku klesol, v roku 2024 sa rozviedlo 14 párov,“ uzavrelo mesto.
