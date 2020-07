Poltárske kúpalisko neotvoria, prejde základnými opravami

Poltár 7. júla (TASR) – Mestské kúpalisko v Poltári prechádza toto leto základnými opravami. Mesto tak využíva súčasnú epidemiologickú situáciu, ktorá neumožňuje niektorým slovenským kúpaliskám otvoriť svoje brány.



„Kúpalisko v Poltári bolo sprístupnené v júli 2002 a odvtedy neprešlo výraznejšou rekonštrukciou. Jeho obnova je tak hlavným dôvodom toho, prečo zostalo v aktuálnej letnej sezóne mimo prevádzky," hovorí vedúci oddelenia investičnej výstavby Martin Cifranič.



Podrobný prieskum technologických zariadení kúpaliska odhalil, že jeho technológia je v zlom technickom stave a vyžaduje si rozsiahlejšiu rekonštrukciu, než sa pôvodne predpokladalo. Mestská samospráva už vyčlenila na základné opravy sumu 100.000 eur. Kúpalisko by tak mohlo byť verejnosti k dispozícii na budúce leto.



„Problémové sú najmä technologické rozvody a vymeniť potrebujeme aj čistiareň odpadových vôd. Opravy si po rokoch užívania zaslúži aj interiér obslužnej budovy kúpaliska a nutná je aj rekonštrukcia spevnených plôch v exteriéri," hovorí primátorka mesta Martina Brisudová.



Mestská samospráva každoročne dotuje kúpalisko z vlastných zdrojov. Strata za posledných osem rokov predstavuje takmer 160 000 eur. Mesto v poslednom čase do kúpaliska investovalo 35 000 eur na nákup tepelných čerpadiel a takmer 40 000 eur na nákup fólií do bazénov. Ďalšou plánovanou investíciou je vybudovanie wellness centra v sume viac ako 50 000 eur.



„Prevádzkovanie kúpaliska je pre mesto síce nerentabilné, na druhej strane však ponúka cenovo dostupné služby našim obyvateľom, najmä rodinám s deťmi. Preto verím, že vďaka investíciám budeme pripravení v budúcom roku ponúknuť kvalitnejšie služby," dodáva primátorka Poltára.