Na mestskej knižnici v Poltári obnovili zatekajúcu strechu

Poltár 24. januára (TASR) – Mestská knižnica v Poltári, nachádzajúca sa v časti Zelené, má novú strechu. Pôvodná bola v havarijnom stave a do budovy už dlhšie zatekalo.



V rámci rekonštrukcie odstránili starú strešnú krytinu, opravili pôvodnú drevenú konštrukciu krovu, nainštalovali izolačnú fóliu a nové latovanie. Následne bola položená nová strešná krytina a tiež odkvapový systém.



Podľa primátorky Martiny Brisudovej je knižnica jednou z najstarších verejných budov v meste. „Aktuálne ide iba o prvú a najnutnejšiu opravu. V závislosti na finančnej kondícii mesta zvážime aj ďalšie nevyhnutné investície do jej rekonštrukcie,“ uviedla na stránke mesta. Jednou z možností bude aj získanie mimorozpočtových zdrojov na jej komplexnú rekonštrukciu.



„Okrem nevyhovujúceho technického stavu je dôvodom obnovy aj to, že obyvatelia mestskej časti Zelené nemajú aktuálne mestský priestor, kde by sa mohli schádzať,“ pripomenula primátorka.



Zmluva o dielo s dodávateľom stavebných prác bola uzatvorená v sume takmer 36.550 eur. Mesto ju vykrylo z vlastných zdrojov.