V Poltári súťažili vo varení a jedení bryndzových halušiek

Poltár 21. mája (TASR) – Súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek i folklór sú súčasťou sobotného podujatia Poltárske halušky. Pre TASR to povedala Jozefína Očenášová z kancelárie primátorky mesta Poltár s tým, že program trvá do večera.



Pripomenula, že na Námestí osloboditeľov pred Kultúrnym domom v Poltári súťažili tri družstvá, jedno tvorili aj zamestnanci poltárskeho mestského úradu. "Viac súťažných tímov sme nepozývali, pretože nie je také veľké, aby sa ich naň zmestilo viac," zhrnula s tým, že prvé miesto získal kolektív, ktorý zjedol uvarené halušky za minútu a 19 sekúnd.



Podľa nej každé družstvo malo pred súťažou pripravené kotlík s pokrievkou, drevo, škrabku a strúhadlo. Na prípravu bryndzových halušiek dostali tímy všetky suroviny. Boli to zemiaky, bryndza, slanina, soľ a múka. K dispozícii mali aj riad, ako varechu, lyžice, lopár, nôž, sitko, panvicu i misky.



Pre návštevníkov i súťažiacich pripravili aj kultúrny program. Pre deti to boli súťaže, detské tvorivé dielne i maľovanie na tvár. Súčasťou podujatia je aj remeselnícky jarmok, na ktorom svoje diela predvádzajú majstri z okolia.



Folklórom sa predviedla muzika spod Poľany, ľudová hudba Ďatelinka. "Keď v roku 1971 Detvania a organizátori Folklórnych slávností pod Poľanou zakladali folklórny súbor Detva, jeho ľudovú hudbu pomenovali podľa tejto rastlinky, ktorá symbolizuje šťastie," ozrejmil primáš ľudovej hudby Ďatelinka Ondrej Molota.



Spolu s Ďatelinkou v sobotu vystúpil folklórny súbor Jánošík. Okrem nich to boli domáce folklórne súbory, medzi nimi Poltarica a detský folklórny súbor Kukučky.