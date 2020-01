Na tureckom moste v Poltári obnovujú parapetné murivo

Poltár 3. januára (TASR) - Prácami na korune parapetného muriva pokračuje v týchto dňoch rekonštrukcia starého trojoblúkového kamenného mosta v mestskej časti Zelené pri Poltári. Obnovu takmer pol tisícročia starej technickej kultúrnej pamiatky, ktorú miestni poznajú aj ako turecký most, financuje mestská samospráva z vlastných zdrojov a z dotácie Ministerstva kultúry SR.



"Cieľom aktuálnych prác je obnova pôvodných autentických detailov stavby, odstránenie nevhodných úprav koruny parapetného muriva a ich nahradenie vhodnejším materiálom, ktorý je v súlade s charakterom pôvodnej stavby," uviedla pre TASR vedúca oddelenia investičnej výstavby na Mestskom úrade v Poltári Adela Palíková.



Stavebné práce začali asi pred rokom statickým zabezpečením havarijného stavu pilierov a dnových sklzov. "Išlo o kľúčovú časť záchranných prác, ktorými sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu spodnej stavby," priblížila Palíková.



Parapetné múry sú z vnútornej strany omietané hrubozrnnou silne zvetranou cementovou omietkou. Korunu parapetov tvoria prevažne čadičové obrubníky alebo betón, len minimálne sa zachovali silne zdegradované pôvodné pieskovcové bloky. Celkovo je most murovaný z kamenných pieskovcových blokov a lomového kameňa.



Pri sanácii vrchnej časti parapetných múrikov bol podľa projektovej dokumentácie odstránený nevhodný materiál koruny parapetov a následne nahradený blokmi z prírodného pieskovca. Keďže sa na sociálnych sieťach objavili určité pochybnosti v súvislosti s používanými materiálmi na obnovu mosta, poltárska samospráva zdôrazňuje, že realizácia je v zhode s projektovou dokumentáciou a v súlade s charakterom pôvodnej stavby. "Projektová dokumentácia na stavebnú obnovu mosta bola schválená Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) v Banskej Bystrici," pripomína Palíková.



Koncom decembra 2019 sa na mieste uskutočnilo aj pracovné stretnutie s cieľom odsúhlasenia realizovaných stavebných úprav za účasti zástupcu KPÚ, realizačnej firmy a investora. Z výsledku stretnutia vyplýva, že použitý materiál a prevedenie prác je v súlade s projektovou dokumentáciou a použitý prírodný materiál vyhovuje požiadavkám projektu.



Práce na moste budú pokračovať obnovou parapetných múrikov a je veľmi pravdepodobné, že týmito opatreniami sa opäť výrazne zmení vonkajší vzhľad mosta.



Podľa primátorky Martiny Brisudovej ďalšie rekonštrukčné práce budú závisieť od finančných možností samosprávy a získania externých finančných zdrojov. „V súčasnosti sa opätovne uchádzame o spolufinancovanie obnovy tureckého mosta z dotačného programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Výška požadovanej dotácie je 79.598 eur," uviedla. Celkové náklady stavby sú podľa pôvodnej projektovej dokumentácie predpokladané vo výške takmer 393.888 eur s DPH.



Turecký most na rieke Ipeľ bol postavený na prelome 16. a 17. storočia tureckými vojskami. Vybudovaný je z kamenných blokov a lomového kameňa. Ide o tretí najstarší zachovaný most svojho druhu na Slovensku. Naposledy bol komplexne opravený v roku 1886.