Obnova strechy je prvou investíciou na záchranu knižnice v Poltári

Poltár 7. decembra (TASR) – Obnova strechy na poltárskej mestskej knižnici, nachádzajúcej sa v časti Zelené, je prvou a už nevyhnutnou investíciou do tejto nehnuteľnosti. Strecha už bola totiž v havarijnom stave a do budovy dlhšie zatekalo. Ako informovala primátorka Martina Brisudová, knižnica je jednou z najstarších verejných budov v meste.



„Aktuálne ide iba o prvú a najnutnejšiu opravu. V závislosti od finančnej kondície mesta zvážime aj ďalšie nevyhnutné investície do jej rekonštrukcie,“ uviedla na stránke mesta. Jednou z možností bude aj získanie mimorozpočtových zdrojov na jej komplexnú rekonštrukciu.



„Okrem nevyhovujúceho technického stavu je dôvodom obnovy aj to, že obyvatelia mestskej časti Zelené nemajú aktuálne mestský priestor, kde by sa mohli schádzať,“ pripomenula primátorka. Zmluva o dielo s dodávateľom stavebných práv hovorí o sume takmer 36.550 eur. Rekonštrukcia má byť ukončená do konca tohto roku.