Poltár plánuje zmodernizovať letné kúpalisko, pribudnúť by mal tobogan

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Požadovaná výška príspevku je 225.000 eur s DPH, financovanie projektu z rozpočtu Poltára by bolo 25.000 eur s DPH.

Autor TASR
Poltár 1. októbra (TASR) - Mesto Poltár plánuje zmodernizovať infraštruktúru a rozšíriť rekreačné možnosti na svojom letnom kúpalisku. V budúcnosti by tak mal v jeho areáli pribudnúť tobogan. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku schválili mestskí poslanci na svojom jesennom rokovaní.

Rozhodli tak, že sa samospráva zapojí do výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu. Zameriava sa na podporu udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kúpeľníctva v regiónoch Slovenska. Výstavba toboganu podľa samosprávy predstavuje strategický krok v rozvoji športovo-rekreačnej infraštruktúry mesta s cieľom zvýšiť atraktivitu kúpaliska. „Bude mať dĺžku 44,5 metra, čím poskytne dostatočný priestor pre zábavu všetkých vekových kategórií,“ objasňuje dôvodová správa v materiáli pre poslancov.

Ako ďalej uvádza, celkové výdavky projektu sú 250.000 eur s DPH. Požadovaná výška príspevku je 225.000 eur s DPH, financovanie projektu z rozpočtu Poltára by bolo 25.000 eur s DPH. „Mesto ako oprávnený žiadateľ spĺňa požiadavky uvedené vo výzve a predkladá žiadosť v súlade s jej pravidlami a podmienkami,“ pripomína. Poslanci zároveň odsúhlasili aj zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu mesta.
