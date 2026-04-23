< sekcia Regióny
V Poltári schválilo nové ceny vstupného na kúpalisko
Poslanci zároveň rozhodli, že pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov ostávajú ceny nezmenené.
Autor TASR
Poltár 23. apríla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Poltári schválilo nové ceny vstupného na kúpalisko počas tohtoročnej letnej sezóny. Zvýšenie cien o 0,50 eura nastalo z viacerých dôvodov.
Poslanci zároveň rozhodli, že pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov ostávajú ceny nezmenené. Občania Poltára a prímestských častí budú mať podľa MsZ aj naďalej zľavu z ceny vo výške jedného eura.
Konateľ Technických služieb Poltár Zdenko Melicher v návrhu uznesenia objasnil, že zvýšiť ceny chce z dôvodu navýšenia DPH z 20 na 23 percent. To sa podľa neho v minulej sezóne do cien nepremietlo. Vstupné navrhol meniť aj pre zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2026 mesačne o 99 eur na zamestnanca.
V novej sezóne ďalej plánujú zmeniť ceny permanentiek. Cieľom je, aby boli pre ľudí zaujímavejšie. A to tak, že ich cena sa bude každý mesiac znižovať. Bude sa to týkať všetkých druhov permanentiek.
Zároveň poslanci súhlasia, že v prípade nepriaznivého počasia bude v právomoci konateľa znížiť vstupné v daný deň o 50 percent. Zmena vstupného počas chladnejších dní má lákať návštevníkov a znížiť tak finančnú stratu kúpaliska.
Primátor Poltára Peter Sitor pred zastupiteľstvom vysvetlil, že zamestnanci technických služieb v takomto prípade zatelefonujú na mestský úrad. Samospráva následne oznámenie vyhlási v miestnom rozhlase a plánujú ho zverejňovať aj na oficiálnej webstránke mesta. „Už je na návštevníkoch, aby si tieto informácie vyhľadali,“ poznamenal.
