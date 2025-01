Poltár pracuje na príprave nového územného plánu

Poltár 4. januára (TASR) - Mesto Poltár v súčasnosti pracuje na príprave nového územného plánu (ÚP). Stane sa kľúčovým dokumentom pre usmernenie jeho budúceho rozvoja. Zároveň pracuje na prechode z papierového na digitálny ÚP. TASR o tom informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora.



Dodala, že tento proces je príležitosťou na plánovanie i ochranu verejného záujmu. Plán bude i základom pre riešenie otázok infraštruktúry, dopravy, bývania, podnikania či rekreácie. Občania mali možnosť do konca novembra minulého roka doručiť svoje požiadavky a námety na riešenie územného rozvoja na mestský úrad. "Spolu s prioritami mesta ich vyhodnotia a po schválení odborne spôsobilou osobou začlenia do zadania pre spracovanie územného plánu," objasnila.



Ako ďalej uviedla, súčasný územný plán neaktualizovali takmer desať rokov. Jeho modernizácia je tak podľa mesta nevyhnutná. "V zmysle zákona o územnom plánovaní musí byť územno-plánovacia dokumentácia nahradená novou do 31. marca 2032, inak stratí platnosť," spresnila Očenášová.



Vedúci oddelenia investičnej výstavby Tomáš Cifranič povedal, že mesto má v súčasnosti len papierový územný plán, ktorý treba nahradiť. "Digitálny bude mať pozitívny vplyv na prehľadnosť, detailnosť a koordináciu v územnom pláne, z čoho budú ťažiť prevažne občania a príslušné úrady," vysvetlil. Doplnil, že výhodou digitálneho ÚP je možnosť jeho približovania a zistenia presných hraníc navrhnutých území.



Podľa neho prináša aj ďalšie výhody. Sú to presnosť, jednoduchá aktualizácia a schopnosť umiestniť na malé plochy väčšie množstvo informácií. Nový digitálny plán bude dostupný verejnosti cez elektronické médiá a jeho životnosť a archivácia sú neobmedzené.



Samospráva v súčasnosti zbiera dostupné územno-plánovacie podklady. "Významnú úlohu bude zohrávať vybraný spracovateľ územného plánu, ktorý spolu s mestom a odbornou osobou zabezpečí komplexnú prípravu dokumentácie," zdôraznil vedúci. Poznamenal, že návrh zadania bude schválený až po verejnom prerokovaní, vyhodnotení pripomienok občanov a posúdení krajským stavebným úradom.