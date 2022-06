Poltár rozšíri o jednu triedu škôlku na Sklárskej ulici

Poltár 8. júna (TASR) – Mesto Poltár získalo z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR takmer 219.724 eur na rozšírenie kapacít Materskej školy na Sklárskej ulici. Informovala o tom primátorka Martina Brisudová. Mesto sa na nákladoch bude podieľať piatimi percentami, čo je viac ako 10.986 eur.



Nová trieda pre 20 detí vznikne v priestoroch bývalej kočikárne. "Chceme vytvoriť vhodné podmienky pre naše deti a vyjsť v ústrety rodinám, ktoré potrebujú svoje ratolesti umiestniť do zariadenia počas pracovných dní," uviedla primátorka. Ako dodala, mesto sa snaží takto pomôcť rodičom vrátiť sa do práce a zosúladiť ich rodinný život s pracovným.



"Do výziev na čerpanie financií z eurofondov sa zapájame aktívne a môžem povedať, že aj veľmi úspešne. Ročne takto získame niekoľko stoviek tisíc eur. Vďaka eurofondom tak môžeme obnoviť aj väčšie mestské budovy a mestský majetok, ktorý by sme bez získavania mimorozpočtových finančných zdrojov len ťažko dokázali opraviť," pripomenula primátorka.