Poltár sa uchádza o financie na modernizáciu telocvične

Poltár 19. apríla (TASR) – Mesto Poltár chce zmodernizovať mestskú telocvičňu na Sklárskej ulici. Samospráva podala žiadosť o finančnú podporu na Fond na podporu športu. Celkové náklady predstavujú takmer 423.124 eur, v prípade úspešnosti projektu a jeho schválenia sa bude samospráva spolupodieľať na financovaní sumou viac ako 126.937 eur, čo predstavuje 30 percent nákladov.



"Cieľom projektu je zlepšiť úroveň existujúcej športovej infraštruktúry a vytvoriť lepšie podmienky pre rekreačných i profesionálnych športovcov v meste," informoval primátor Peter Sitor. Zámerom je prispieť k rozvoju športu u detí, mládeže, podporiť športové talenty v meste, ako aj širokú verejnosť. "Chcem, aby občania mali kde efektívne využiť svoj voľný čas," dodal primátor.



Samospráva plánuje zatepliť obvodový plášť budovy, strechu, vymeniť okná a dvere. V interiéri haly zamýšľa opraviť povrch a vymeniť podlahu hracej plochy telocvične.



Mesto sa s podobným projektom zapojilo do výzvy už v minulosti, dokonca s ním aj uspelo. Pre stúpajúce stavebné náklady a dodatočné zvýšenie celkových nákladov projektu, ktoré by mesto muselo dofinancovať sumou takmer 500.000 eur, však napokon od zmluvy odstúpilo. Samospráva teraz svoj projekt aktualizovala, upravila a opäť sa zapojila do výzvy vyhlásenej Fondom na podporu športu.



"V súčasnosti sú podmienky vo výzve nastavené výhodnejšie. Spolufinancovanie je menšie, pričom získaná dotácia takmer 300.000 eur by bola v podobnej výške," doplnil primátor.