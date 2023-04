Poltár sa uchádza o finančnú podporu na zateplenie ZŠ na Ulici Slobody

Poltár 20. apríla (TASR) – Mesto Poltár aktualizovalo a druhýkrát podalo na Environmentálny fond projekt na rekonštrukciu Základnej školy na Ulici Slobody. Jeho cieľom je zvýšenie energetickej účinnosti budovy.



Ako informuje mesto, projekt je rozdelený do dvoch etáp. "V rámci prvej etapy by sa zateplil obvodový plášť a v rámci druhej strešný plášť," uvádza.



Celkové náklady predstavujú sumu takmer 421.053 eur, z čoho dotácia z envirofondu tvorí 400.000 eur. Zvyšných päť percent dofinancuje z rozpočtu mesto.



Budova školy bola postavená v roku 1976 a odvtedy sa uskutočnila len výmena výplňových konštrukcií. V súčasnosti má 18 tried. Rekonštrukciou mesto odhaduje zníženie energetických nákladov na vykurovanie a úsporu energií zhruba o 24 percent.



Samospráva sa od začiatku roka zapojila do viacerých výziev na získanie mimorozpočtových zdrojov vo výške viac ako jeden milión eur.