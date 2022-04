Poltár sa uchádza o podporu štyroch projektov

Poltár 20. apríla (TASR) – Mesto Poltár je aktuálne zapojené do štyroch výziev na podporu svojich projektov, ktoré by v prípade schválenia priniesli do rozpočtu samosprávy viac ako 340.000 eur. Z mimorozpočtových zdrojov sa uchádza o príspevky na auto, ktoré má slúžiť na prevoz osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, na rekonštrukciu autobusových zastávok, obnovu základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a na výstavbu Mohyly padlého hrdinu Ladislava Žiláka.



Ako informuje primátorka mesta Martina Brisudová, v prípade vozidla pôjde o auto špeciálne upravené, ktoré bude slúžiť na poskytovanie terénnej a sociálnej služby. Celkové oprávnené výdavky predstavujú takmer 42.216 eur. "Realizáciou projektu prispeje mesto ku komfortnejšej preprave občanov, ktorí sú odkázaní na osobnú prepravu vzhľadom na svoj zdravotný stav a ich finančná a osobná situácia neumožňuje obstaranie a obsluhovanie vlastného osobného vozidla," priblížila primátorka.



Čo sa týka autobusových zastávok, vďaka tomuto projektu by došlo k výmene piatich existujúcich zastávok za nové, moderné, vybavené informáciou o čase a najbližších spojoch, spolu s mapou územia a okolia mesta. Požadovaná výška príspevku na rekonštrukciu tvorí takmer 74.327 eur.



V prípade schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu základnej technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK, získa samospráva 205.000 eur. Cieľom projektu je zlepšiť prístup obyvateľov MRK k službám nevyhnutných pre každodenný život prostredníctvom dobudovania pozemných komunikácií. "Pôjde o rekonštrukciu cesty k bytovým domom o dĺžke takmer 155 m a chodníka o dĺžke 560 metrov na ulici Slobody," uviedla primátorka.



Mesto sa zapojilo aj do výzvy Ministerstva obrany SR určenej na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. V rámci predkladaného projektu plánuje výstavbu Mohyly pre padlého hrdinu Ladislava Žiláka, ktorý sa pred viac ako storočím narodil v Poltári a počas 2. svetovej vojny bol palubným rádiotelegrafistom 311. československej bombardovacej perute, padol na západnom fronte. Mesto sa tu uchádza o finančný príspevok 22.000 eur.