Poltár sa zaoberá obnovou športovej haly, modernizujú aj polikliniku
Po rekonštrukcii športovej haly sa zlepší jej technický stav i vzhľad. Súčasťou prác boli výmena okien i zateplenie budovy, ktorej súčasťou sú nový nápis i erb mesta.
Autor TASR
Poltár 20. februára (TASR) - Mesto Poltár sa v tomto období zaoberá obnovou svojej športovej haly, modernizáciou prechádza aj poliklinika. Obe investície robia z mimorozpočtových zdrojov. TASR o tom informovala Lenka Pievarová z Mestského úradu v Poltári.
Dodala, že po rekonštrukcii športovej haly sa zlepší jej technický stav i vzhľad. Súčasťou prác boli výmena okien i zateplenie budovy, ktorej súčasťou sú nový nápis i erb mesta. V poslednej fáze vymenili palubovku v interiéri. Podľa nej 208.000 eur na rekonštrukciu získal Poltár v rámci výjazdového rokovania vlády. Spomenula, že vďaka investícii chcú zvýšiť úroveň miestneho športu. „K dispozícii bude hlavne na tréningy, súťaže a verejné aktivity počas celého roka pre športovcov a širokú verejnosť,“ podotkla s tým, že halu skolaudovali v marci v roku 2002.
Primátor mesta Poltár Peter Sito doplnil, že najbližším mestským podujatím v obnovenej športovej hale bude Memoriál Jaroslava Štrbu a Ivana Terema. Športové družstvá budú hrať volejbal 10. apríla.
Pievarová ďalej uviedla, že budovu polikliniky v Poltári skolaudovali v roku 2013. Jej priestory obnovujú od začiatku tohto roka a investícia je vo výške 103.690 eur. V interiéri vymenili strop, svietidlá, podlahy a natreli steny. Súčasťou boli aj práce v exteriéri, na prístupovom schodisku a na ploche pre imobilných ľudí. Cieľom modernizácie je rozšírenie kapacity miest na sedenie, doplnenie stojana na nabíjanie mobilných telefónov a inštalácia veľkoplošných obrazoviek.
Konštatovala, že technickú stránku zlepší modernizácia vzduchotechniky. Pribudne aj nový automatický externý defibrilátor. Počas stavebných prác podľa primátora lekárov z ambulancií nepremiestňovali. Polikliniku modernizujú z mimorozpočtových zdrojov z okresného úradu cez regionálny príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
