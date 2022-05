Sklári vyrozprávajú v Poltári svoje príbehy po naskenovaní QR kódov

Poltár 19. mája (TASR) – Sklárstvo, výrobky z neho, ako aj príbehy ľudí, ktorí ich kedysi vytvárali, približujú dve exteriérové umelecké diela, ktoré vo štvrtok predstavili v Poltári a Katarínskej Hute. Ich tvorcami sú umeleckí sklári Patrik a Michal Illovci a projekt bol financovaný cez štátnu schému pomoci najmenej rozvinutým okresom prostredníctvom Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



Ako pre TASR priblížil dielo Michal Illo, v sklenenej vitríne v oboch lokalitách sú umiestnené výrobky miestnych sklárov. Na vedľajšom paneli sú QR kódy, ktoré treba mobilom naskenovať a záujemcovia sa potom prostredníctvom samotných sklárov dozvedia o výrobku a práci v sklárňach niečo viac. "Nejde ani tak o expozíciu sklárskych objektov, ako skôr o expozíciu emócií a príbehov reálnych ľudí," uviedol k objektom.



Podľa výkonného riaditeľa OOCR Novohrad a Podpoľanie Tomáša Krahulca na tieto diela bola vyhlásená súťaž, do ktorej prispelo svojimi návrhmi sedem umelcov. Dielo Illovcov zaujalo porotu práve prepojením minulosti so súčasnosťou, a to prostredníctvom moderných technológií.



Slávu kedysi značne rozšírenej výroby skla v Novohrade v súčasnosti pripomínajú dve súkromné firmy v Poltári a Katarínskej Hute.