Poltár v tomto roku získal na rôzne projekty takmer 1,7 milióna eur

Poltár 24. novembra (TASR) - Mesto Poltár získalo v tomto roku finančné prostriedky na viacero projektov v sociálnej či socio-ekonomickej oblasti. Celkovo sa z externých zdrojov samospráve podarilo získať takmer 1,7 milióna eur. TASR o tom informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora mesta.



"Tieto prostriedky nám umožňujú pokračovať napríklad v poskytovaní terénnej sociálnej práce a činnosti komunitného centra nasledujúcich šesť rokov," skonštatoval primátor Poltára Peter Sitor.



Na projekt terénnej sociálnej práce mesto získalo približne 420.000 eur, zachovať sa tak podarí pracovné miesta pre štvoricu pracovníkov. Za prvý polrok 2023 podľa mesta pomohli vyše 460 klientom v nepriaznivej sociálnej situácii.



Sumu 310.000 eur samospráva získala na podporu činnosti komunitného centra, ktorého cieľom je posilniť vzťahy v komunite a medzi rôznymi skupinami obyvateľov. "Komunitné centrum pravidelne poskytuje pre občanov zo sociálne znevýhodneného prostredia možnosť vybrať si oblečenie, obuv a hračky od rôznych darcov," priblížil primátor.



Mesto Poltár získalo dotáciu aj na projekt miestnej občianskej a preventívnej služby. Za viac ako 330.000 eur príjme do takzvaných občianskych hliadok osem ľudí. Ich úlohou bude prispieť k zníženiu negatívnych spoločenských javov, vďaka čomu samospráva očakáva zlepšenie občianskeho spolunažívania v lokalitách so zvýšeným podielom marginalizovaných rómskych komunít.



Samospráva počas roka získala financie aj na projekty zamerané na podporu zamestnanosti. Do verejných prác sa tak zapojilo približne 50 aktivačných pracovníkov, ktorí sa starali najmä o čistotu v meste.