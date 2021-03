Poltárčania sa môžu uchádzať o prostriedky z participatívneho rozpočtu

Poltár 15. marca (TASR) – Obyvatelia mesta Poltár môžu do konca marca podávať návrhy projektov, pre ktoré by chceli získať prostriedky z participatívneho rozpočtu mesta. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



Prioritnými oblasťami sú aktívne občianstvo, verejné priestranstvá, životné prostredie, kultúra, deti a mládež. Patria sem tiež rodina, seniori, sociálna oblasť, rozvoj cestovného ruchu, šport, voľnočasové aktivity či propagácia mesta. Celková suma participatívneho rozpočtu na tento rok je 15.000 eur. Hlavným prínosom jeho zavedenia je možnosť obyvateľov pomáhať svojou aktivitou zlepšovať kvalitu života v meste.



„Maximálna suma na podporu jedného projektu je 1500 eur. Návrhy je možné podávať do 31. marca tohto roka,“ pripomína mesto a tým, že prostriedky na uskutočnenie jednotlivých návrhov schvaľuje mestské zastupiteľstvo.



Žiadateľmi môžu byť všetky fyzické osoby nad 18 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v Poltári. Papiere treba poslať poštou na adresu Mestský úrad Poltár, Železničná č. 489/1, 987 01 Poltár. Do procesu posudzovania mesto nezaradí žiadosti, ktoré ľudia doručia po 31. marci. Spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta sa riadi zásadami, úplné znenie zverejňuje mesto na svojej webovej stránke.