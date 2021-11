Poltár vybuduje ihrisko, ktoré bude vhodné aj pre hendikepované deti

Poltár 26. novembra (TASR) - Inkluzívne detské ihrisko, kde by sa mohli plnohodnotne hrať deti so zdravotným znevýhodnením spolu s ostatnými, chce v areáli mestského kúpaliska v Poltári vybudovať tamojšia samospráva.



"Takéto ihrisko bez bariér bude priestorom pre hru a zážitky všetkých detí, bez ohľadu na ich hendikep," povedala TASR primátorka mesta Martina Brisudová. Nový oddychový areál by mal motivovať deti k pohybu a k vzájomnej socializácii. "Týmto spôsobom prispejeme k zabráneniu vyčlenenia hendikepovaných detí z kolektívu, ako aj k ich prirodzenému začleneniu medzi ostatné deti," doplnila primátorka.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne mestu na tento projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 50.000 eur. Mesto Poltár bude spolufinancovať projekt desiatimi percentami vo výške 5000 eur. Celková výška oprávnených výdavkov tak predstavuje sumu 55.000 eur.