Poltár vyzval obyvateľov na veľké jarné upratovanie

Poltár 3. apríla (TASR) – Veľké jarné upratovanie verejných priestranstiev sa v Poltári uskutoční tento rok opäť aj so zapojením občanov. Mesto prakticky počas celého mesiaca apríl zabezpečí prostredníctvom technických služieb mechanizmy na odvoz odpadu zo škôl, z bytových domov či z parkov.



Ako informuje samospráva, upratovanie by malo zahŕňať údržbu trávnatých plôch, odstraňovanie čiernych skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev a čistenie komunikácií.



„V termíne od 4. do 29. apríla technické služby zabezpečia postupné pristavenie veľkoobjemových kontajnerov na zber objemného odpadu do jednotlivých lokalít v meste a do jeho častí,“ uvádza samospráva. Zároveň žiada občanov, aby odpad triedili a recyklovateľné zložky do veľkoobjemových kontajnerov nevhadzovali.