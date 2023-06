V Poltári sa začala revitalizácia priestranstiev sklárskeho sídliska

Poltár 28. júna (TASR) - Po niekoľkoročných prieťahoch sa v týchto dňoch začala obnova verejných priestranstiev na sklárskom sídlisku v Poltári. Vybudovať sa majú nové chodníky, upravia sa trávnaté plochy a pribudne zeleň. Firma, ktorá má zrealizovať prvú časť zákazky, by mala do konca roku dodať na miesto aj mobiliár. TASR o tom informovala hovorkyňa mestského úradu Jozefína Očenášová.



Podľa nej samospráva začala na projekte pracovať ešte v roku 2017, za primátora Pavla Gavalca. "Nové vedenie mesta sa ho snaží dotiahnuť do úspešného konca," podotkla.



Na revitalizáciu získala samospráva dotáciu z eurofondov vo výške 529.758,73 eura. Na spolufinancovaní sa bude spolupodieľať piatimi percentami.



"Projekt bol podaný začiatkom roka 2018. Odvtedy sa jeho realizácia z rôznych dôvodov naťahovala. Som rád, že dnes je stavba v rukách pracovníkov a čoskoro sa dočkáme vynoveného a atraktívneho verejného priestranstva vhodného na športové aktivity i oddych," uviedol primátor mesta Peter Sitor.



Projekt myslí v prvom rade na zeleň a mikroklímu, preto sa vysadia kvetiny, kríky a stromy. Na sídlisku majú pribudnúť aj pódiá, pergoly, nové parkové lavičky či odpadkové koše, ako aj ihrisko v podobe kombinovanej vežovej zostavy so šmýkačkou, tunelom, lezeckou stenou, lanovou sieťou a šplhacou tyčou. Ihrisko doplnia edukatívne panely ako počítadlo, tabule na kreslenie a piškvorky. K dispozícii bude zostava na precvičenie ramien a nôh, súčasťou bude veslovací trenažér.



Výsledkom obnovy bude viac ako 12.655 štvorcových metrov revitalizovanej plochy vnútrobloku.