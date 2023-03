Poltár získal dotácie v celkovej výške 68.500 eur pre 12 združení

Poltár 12. marca (TASR) - Približne 68.500 eur pôjde v Poltári tento rok na dotácie pre 12 tamojších združení a spolkov. Poslanci o tom rozhodli na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí. Najviac dostanú futbalisti zo Sklotatranu, do rozpočtu klubu pribudne 36.700 eur.



"Druhú najvyššiu sumu dostane Mestský záujmový klub Poltár, v ktorom sú združené štyri spolky, a to folklórne súbory Kukučky a Poltarica, bežci a šachisti. Mesto im prisúdilo 8000 eur," informuje mesto.



Mestský volejbalový klub získal 7000 eur a tamojší dobrovoľný hasičský zbor 5000 eur. Menšie dotácie získali aj Slovenský zväz zdravotne postihnutých a Slovenský Červený kríž.



Mesto ponúklo finančnú pomoc prostredníctvom participatívneho rozpočtu aj samotným obyvateľom mesta. "Cieľom je, aby sa občan sám zapojil do života mesta a mohol ovplyvňovať jeho dianie," uviedol k participatívnemu rozpočtu primátor mesta Peter Sitor.



Projekty je možné podávať do 31. marca. Medzi oblasti, ktoré budú podporené, patria aktívne občianstvo, verejné priestranstvá, životné prostredie, kultúra, deti a mládež, rodina, seniori, sociálna oblasť, rozvoj cestovného ruchu, šport, voľnočasové aktivity či propagácia mesta.



Prerozdelením financií na jednotlivé návrhy sa potom bude zaoberať zastupiteľstvo. Celková suma, ktorú mesto rozdelí medzi občanov a ich projekty, je 20.000 eur, pričom maximálna výška na podporu jedného projektu je 2500 eur.



Mesto Poltár bude tento rok disponovať rozpočtom vo výške viac ako deväť miliónov eur. Poslanci ho schválili jednohlasne len tento rok, v posledný januárový deň.