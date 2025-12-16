< sekcia Regióny
Poltár získal príspevok na zlepšenie občianskej vybavenosti
Cieľom projektu je zlepšenie občianskej vybavenosti. Prinesie vybudovanie bezplatných toaliet pre všetkých návštevníkov vrátane osôb so zdravotným postihnutím.
Autor TASR
Poltár 16. decembra (TASR) - Mesto Poltár získalo peniaze na vybudovanie verejných toaliet a úpravu prístupového bodu pri mestskom parkovisku pri cyklotrase. Príspevok od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je vo výške 28.921 eur. Samospráva o tom informuje na svojom webe.
Cieľom projektu je zlepšenie občianskej vybavenosti. Prinesie vybudovanie bezplatných toaliet pre všetkých návštevníkov vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Upraví sa aj prístup od parkoviska k cyklotrase, kde v súčasnosti podľa mesta chýba bezpečný a spevnený povrch. Samospráva uvádza, že investícia zlepší hygienu, bezpečnosť a celkovú atraktivitu územia. Podporí tiež rekreáciu, šport a komunitný život v meste.
Nová cesta pre cyklistov spája Rimavskú Sobotu s Poltárom. Investorom bol Banskobystrický samosprávny kraj. „Táto 30 kilometrov dlhá trasa vedie po bývalom železničnom telese, takže si okrem krásnej prírody môžete užiť aj prejazd tunelom,“ uviedol kraj. Projekt rozdelili do dvoch etáp, na jeho realizáciu kraj získal z eurofondov približne 6,6 milióna eur.
V lete tohto roka v blízkosti cyklotrasy v Poltári pribudlo pre verejnosť parkovisko. Má kapacitu 28 parkovacích miest, z toho štyri sú vyhradené pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Celková plocha parkoviska má rozlohu 746,52 štvorcového metra. Pre ľudí vybudovali aj oddychový priestor s dreveným altánkom a lavičkami. Na nové parkovisko získalo mesto regionálny príspevok takmer 166.000 eur.
Cieľom projektu je zlepšenie občianskej vybavenosti. Prinesie vybudovanie bezplatných toaliet pre všetkých návštevníkov vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Upraví sa aj prístup od parkoviska k cyklotrase, kde v súčasnosti podľa mesta chýba bezpečný a spevnený povrch. Samospráva uvádza, že investícia zlepší hygienu, bezpečnosť a celkovú atraktivitu územia. Podporí tiež rekreáciu, šport a komunitný život v meste.
Nová cesta pre cyklistov spája Rimavskú Sobotu s Poltárom. Investorom bol Banskobystrický samosprávny kraj. „Táto 30 kilometrov dlhá trasa vedie po bývalom železničnom telese, takže si okrem krásnej prírody môžete užiť aj prejazd tunelom,“ uviedol kraj. Projekt rozdelili do dvoch etáp, na jeho realizáciu kraj získal z eurofondov približne 6,6 milióna eur.
V lete tohto roka v blízkosti cyklotrasy v Poltári pribudlo pre verejnosť parkovisko. Má kapacitu 28 parkovacích miest, z toho štyri sú vyhradené pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Celková plocha parkoviska má rozlohu 746,52 štvorcového metra. Pre ľudí vybudovali aj oddychový priestor s dreveným altánkom a lavičkami. Na nové parkovisko získalo mesto regionálny príspevok takmer 166.000 eur.