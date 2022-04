Poltár zrevitalizuje verejné priestranstvo na sklárskom sídlisku

Poltár 14. apríla (TASR) – Mesto Poltár plánuje obnoviť rozsiahle verejné priestranstvo na sklárskom sídlisku. Samospráva na to získala dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške takmer 529.759 eur. Mesto stavbu spolufinancuje sumou 27.882 eur.



„Zámerom mesta je vytvoriť atraktívny verejný priestor pre spoločenské, športové a oddychové aktivity občanov, s dôrazom na bezpečnosť a bezbariérovosť,“ uviedla primátorka Martina Brisudová. Pre deti vznikne ihrisko v podobe kombinovanej vežovej zostavy. Ihrisko doplnia edukačné panely ako počítadlo, tabule na kreslenie. Vo fitnes parku si budú môcť ľudia zacvičiť.



Na ploche 2,12 hektára ohraničenej ulicami Fučíkova a Sklárska prejdú rekonštrukciou aj existujúce chodníky. Tam, kde chodníky chýbajú, mesto vybuduje nové - bezbariérové. Upravia sa trávnaté plochy, vysadia kvetiny, kríky a stromy, vybudujú sa útočiská pre hmyz a iné drobné živočíchy. Na sídlisku pribudne sieť dažďových záhrad. Ich úlohou bude zlepšiť mikroklímu prostredia, zvýšiť vlhkosť ovzdušia a znížiť jeho prašnosť a poskytnúť dostatok vlhkosti vegetácii.



„Ak všetko dobre pôjde, začiatkom leta by mohli začať prvé práce na sídlisku,“ dodala primátorka s tým, že sa momentálne realizuje verejné obstarávanie. Jeho ukončenie je naplánované na 9. mája 2022. Hneď po jeho skončení mesto podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom.



Vzhľadom na rekonštrukciu a dobudovanie väčšieho rozsahu plôch a rovnako aj vybudovanie a osadenie voľnočasových prvkov sa budú práce realizovať dlhšie. Najneskôr do konca októbra roku 2023 však musia byť ukončené.