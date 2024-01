Poltár zvyšuje poplatok za komunálny odpad na 38 eur na osobu a na rok

Poltár 16. januára (TASR) - Mesto Poltár tento rok zvyšuje poplatok za komunálny odpad. Po novom tak ľudia zaplatia 38 eur na osobu a na rok, doteraz platili 29 eur. TASR to potvrdila Jozefína Očenášová z kancelárie primátora.



Dodala, že dôvodom sú každoročne narastajúce náklady spojené s uložením smetí. Na tento rok sú zvýšené ceny za vývoz o 30 percent. Cenu podľa nej ovplyvňuje aj príspevok z Environmentálneho fondu, ktorý je tento rok menší. "Predtým sme mali 55.000 eur, teraz je to 15.000 eur. Čím viac separujeme, tým menej uskladníme a tým pádom máme menší nápor na ekológiu," vysvetlil situáciu primátor Peter Sitor. Zníženie alebo odpustenie poplatku za odpad môže byť za obdobie, počas ktorého sa obyvateľ dlhodobo nezdržiaval na území mesta. Zľavy môžu využiť aj dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnuté osoby a občania v hmotnej núdzi.



Očenášová objasnila, že náklady na vývoz kuchynského odpadu v Poltári predstavujú ročne viac ako 55.000 eur. V súčasnosti ho zabezpečuje spoločnosť Ekorecykling Podunajsko. Zmluva platí do 29. februára tohto roka. "Od 1. marca bude zabezpečovať jeho zber víťaz verejného obstarávania, ktorý predloží novú najlepšiu cenovú ponuku," priblížila. Samospráva predpokladá, že nová cena bude vyššia. Je to pre zvýšené nákladov na pohonné hmoty a energie.



Mesto po novom zníži dane z nehnuteľností o 15 percent, týka sa to však iba rodinných domov, ktoré vlastnia ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a majú v nich trvalý pobyt. Budú to aj občania starší ako 65 rokov i tí v hmotnej núdzi. "Ročná sadzba dane za psa sa zníži o 50 percent, ak majiteľom psa je samostatne žijúci dôchodca nad 65 rokov," podotkla Očenášová. Platí aj oslobodenie od dane za psa získaného z útulku pre zvieratá. Daňovník však musí predložiť potvrdenie zariadenia, z ktorého psa získal.



Zber vianočných stromčekov v Poltári je vždy v utorok a štvrtok do 25. januára. Obyvatelia bytov ich môžu umiestniť vedľa kontajnerov, ľudia z rodinných domov pred bránu. Môže to však byť najskôr v predvečer vývozu. Zber je aj v mestských častiach Zelené a Slaná Lehota.