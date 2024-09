Poltárske kúpalisko zaznamenalo v letnej sezóne nárast návštevnosti

Poltár 26. septembra (TASR) - Kúpalisko v Poltári zaznamenalo v letnej sezóne tohto roka nárast návštevnosti. V porovnaní s vlaňajškom prišlo o 1964 ľudí viac a celkový počet návštevníkov bol 10.006. TASR o tom informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora.



Dodala, že rast návštevnosti sprevádzalo aj zvýšenie tržieb, ktoré v tomto roku vzrástli o 8510 eur oproti predchádzajúcemu roku. Podľa nej tržby v roku 2023 boli 29.744 eur. "Aj napriek tomu, že sezóna bola o sedem dní kratšia, návštevnosť dosiahla nárast," priblížila. Doplnila, že kúpalisko ukončilo letnú prevádzku 1. septembra a otvorené bolo 60 dní.



Samospráva uvádza, že aj napriek miernemu zvýšeniu cien počet návštevníkov vzrástol. "Ak by aj ceny zostali na úrovni roku 2023, tržby by boli o 3628,50 eura vyššie," poznamenal primátor Peter Sitor. Reagoval, že areál sa snažia obnovovať. "Tento rok sme vybudovali prístrešok, aby tam mohla fungovať terasa s mestským stánkom. Návštevníkom chceme aj do budúcna ponúknuť viac služieb," spomenul.



Na poltárskom kúpalisku otvorili tohtoročnú letnú sezónu 4. júla. K dispozícii boli dva bazény. Cena vstupného podľa mesta vzrástla len minimálne a ceny všetkých permanentiek ostali v porovnaní s minulým rokom nezmenené.



Počas minuloročnej sezóny navštívilo kúpalisko v Poltári vyše 8000 návštevníkov. "Napriek tomu, že bolo otvorené počas leta spolu o 18 dní menej ako v roku 2022, tržby dosiahli technické služby menšie len o 1570 eur," ukončila Očenášová.