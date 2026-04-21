Poltárski poslanci budú schvaľovať návrh cien vstupného na kúpalisko
Konateľ Technických služieb Poltár Zdenko Melicher objasňuje, že zvýšiť ceny o 0,50 eura chcú z dôvodu navýšenia DPH z 20 na 23 percent.
Autor TASR
Poltár 21. apríla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Poltári sa na svojom aprílovom rokovaní bude zaoberať cenami vstupného na poltárske kúpalisko počas tohtoročnej letnej sezóny. Vyplýva to z materiálu pre poslancov, samospráva ho zverejňuje na svojej oficiálnej webstránke.
Konateľ Technických služieb Poltár Zdenko Melicher objasňuje, že zvýšiť ceny o 0,50 eura chcú z dôvodu navýšenia DPH z 20 na 23 percent. To sa podľa neho v minulej sezóne do cien nepremietlo. Vstupné navrhuje meniť aj pre zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2026 mesačne o 99 eur na zamestnanca. Pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov ostávajú ceny nezmenené. „Občania Poltára a prímestských častí budú mať naďalej zľavu z ceny vo výške jedného eura,“ zdôrazňuje.
Ako konateľ uviedol, v novej sezóne ďalej navrhujú zmeniť ceny permanentiek. Cieľom je, aby boli pre ľudí viac zaujímavé. A to tak, že ich cena sa bude každý mesiac znižovať. Bude sa to týkať všetkých druhov permanentiek. Zároveň technické služby žiadajú o udelenie súhlasu, že v prípade nepriaznivého počasia bude v právomoci konateľa znížiť vstupné v daný deň o 50 percent. Zmena vstupného počas chladnejších dní má lákať návštevníkov a znížiť tak stratu kúpaliska.
Konateľ Technických služieb Poltár Zdenko Melicher objasňuje, že zvýšiť ceny o 0,50 eura chcú z dôvodu navýšenia DPH z 20 na 23 percent. To sa podľa neho v minulej sezóne do cien nepremietlo. Vstupné navrhuje meniť aj pre zvýšenie minimálnej mzdy od 1. januára 2026 mesačne o 99 eur na zamestnanca. Pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov ostávajú ceny nezmenené. „Občania Poltára a prímestských častí budú mať naďalej zľavu z ceny vo výške jedného eura,“ zdôrazňuje.
Ako konateľ uviedol, v novej sezóne ďalej navrhujú zmeniť ceny permanentiek. Cieľom je, aby boli pre ľudí viac zaujímavé. A to tak, že ich cena sa bude každý mesiac znižovať. Bude sa to týkať všetkých druhov permanentiek. Zároveň technické služby žiadajú o udelenie súhlasu, že v prípade nepriaznivého počasia bude v právomoci konateľa znížiť vstupné v daný deň o 50 percent. Zmena vstupného počas chladnejších dní má lákať návštevníkov a znížiť tak stratu kúpaliska.