Poltáru sa vlani podarilo získať takmer 896.000 eur na projekty

Poltár 5. januára (TASR) - Mestu Poltár sa vlani podarilo získať peniaze na viaceré projekty. Suma 895.584 eur tak bola určená na modernizáciu verejných a športových miest i na kultúrne podujatia. TASR o tom informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora.



Dodala, že samospráva podala niekoľko žiadostí na získanie nenávratných finančných príspevkov a dotácií pre projekty. Patrí medzi ne napríklad spevnená plocha - parkovisko pre Základnú školu Slobody (1112 eur) i rozvoj sociálnych služieb (3000 eur). "Pre podporu opatrovateľskej služby to bola suma 379.688 eur, na hracie prvky na ihrisko 1300 eur," objasnila s tým, že na organizáciu kultúrneho podujatia GombovecFest získalo mesto 3700 eur. Spomenula, že na rekonštrukciu športovej haly to bolo 208.000 eur.



Ako ďalej uviedla, ministerstvo školstva poskytlo 20.400 eur na pomocných vychovávateľov v materskej škole (MŠ), Fond na podporu umenia 1500 eur na vzdelávanie v knižnici. Pre podporu udržania pracovných miest, nákup pracovného náradia to bola suma takmer 6000 eur a na nákup stromov grant 600 eur. "Príspevok na pedagogického asistenta bol vyše 14.000 eur, je pre MŠ Sklárska a MŠ Kanadská," podotkla.



Podľa nej od ministerstva investícií má Poltár takmer 166.000 eur na parkovisko pri novej cyklotrase. Projekt počíta s vybudovaním parkoviska s kapacitou 28 parkovacích miest, z toho štyri budú vyhradené pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Súčasťou budú aj stojany na bicykle. Celková plocha parkoviska bude mať rozlohu 746,52 štvorcových metrov. Vybudujú aj oddychový priestor s dreveným altánkom a lavičkami.



Očenášová doplnila, že na modernizáciu verejných priestranstiev v Poltári a mestskej časti Slaná Lehota prijali vyše 20.000 eur. Obnova detského ihriska na Sklárskej ulici mala podporu vyše 70.000 eur. "Získavanie financií z externých zdrojov nám pomáha šetriť mestský rozpočet a zároveň uskutočniť projekty, ktoré by sme si inak nemohli dovoliť," povedal primátor Peter Sitor.