MEMORIÁL JOZEFA GABČÍKA: Udalosť prilákala niekoľko stoviek bežcov

Poluvsie/Žilina 28. mája (TASR) – Viac ako tri stovky bežcov sa v sobotu v Poluvsí postavili na štart 28. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka. História behu siaha do začiatkov 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Informoval o tom zástupca veliteľa pluku Miroslav Modrocký.



"Jedenásťkilometrový beh z Poluvsia do Žiliny bol spočiatku určený iba pre vojakov a policajtov, postupne začali chodiť aj civilní bežci. Neskôr sa podujatie dostalo aj do športového kalendára a stala sa z toho veľká akcia," priblížil Modrocký.



Sobotnému štartu 28. ročníka behu predchádzala pietna spomienka pri príležitosti 80. výročia atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha a odhalenie pamätnej tabule na dome, v ktorom žil a vyrastal jeden z atentátnikov Jozef Gabčík. Cieľ bol v telovýchovnom areáli 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline.