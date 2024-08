POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ V PRAXI: Policajti ratovali muža, ktorý odpadol

Holíč 22. augusta (TASR) - Policajná hliadka pomohla v stredu (21. 8.) ráno mužovi, ktorý odpadol na chodníku pri jednom z bytových domov v meste Holíč v okrese Skalica. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Išlo o muža, ktorý síce nemal viditeľné zranenia, ale mal zjavne zdravotné problémy. "Preto ho rýchlo uložili do stabilizovanej polohy, skontrolovali mu životné funkcie a zabezpečili priechodnosť jeho dýchacích ciest," priblížili policajti.



Medzitým privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si muža po príchode na miesto prevzala do svojej starostlivosti. "Po prvotnom ošetrení ho previezla do skalickej nemocnice," dodali.