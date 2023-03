Pomalou chôdzou po priechode chcú v Mníchovej Lehote blokovať dopravu

Mníchova Lehota 16. marca (TASR) – V obci Mníchova Lehota v Trenčianskom okrese budú vo štvrtok popoludní na protest proti organizácii tranzitnej dopravy blokovať dopravu. Informoval o tom starosta Jozef Kováč.



"Vo štvrtok od 16.00 do 17.00 h budeme v spolupráci s rodičmi a deťmi materskej a základnej školy a s klubom seniorov blokovať dopravu cez našu obec. Robíme to ako dôsledok dlhodobého ignorovania problémov, spôsobených intenzitou dopravy presmerovanej z rekonštruovanej cesty I/9 cez našu obec," priblížil starosta.



Slovenská správa ciest Žilina podľa neho ako investor dlhodobo ignoruje a nerieši požiadavky obce na ochranu a zachovanie bezpečnosti a zdravia obyvateľov obce v prostredí so zhustenou premávkou.



"Nechceme zrušiť tranzit osobnej dopravy, chápeme, že vodiči niekde jazdiť musia. Ale chceme, aby počas zhustenej premávky, spôsobenej presmerovaním dopravy, bola adekvátnym dopravným značením regulovaná jej rýchlosť a intenzita," zdôraznil Kováč.



Ako dodal, dopravu budú blokovať sústavným pomalým pohybom po priechode pre chodcov pri materskej škole. Ak sa dopravnou situáciou v obci nebudú kompetentní zaoberať, budú podľa starostu blokádu opakovať niekoľkokrát týždenne.