Pomník Františky Andrássyovej chce mesto obnoviť vďaka verejnej zbierk

Rožňava 26. novembra (TASR) - Pomník Františky Andrássyovej zo začiatku 20. storočia, ktorý je jedným zo symbolov Rožňavy, sa môže dočkať obnovy. Samospráva na rekonštrukciu pomníka filantropky a manželky dedičného grófa krásnohorského panstva Dionýza Andrássyho vyhlási dobrovoľnú verejnú zbierku, celkové náklady odhaduje na 400.000 eur.



Vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky na obnovu pomníka Františky Andrássyovej schválili poslanci mesta na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Ako na zasadnutí priblížil poslanec Róbert Kobezda, celkové náklady na reštaurátorské práce predstavujú približne 400.000 eur. Zámer obnovy pomníka vypracoval akademický sochár Ján Filo, prvá etapa reštaurovania by mala stáť približne 176.000 eur. Na financovanie projektu sa bude mesto podľa Kobezdu uchádzať aj o dotáciu z Ministerstva kultúry SR.



"Národná kultúrna pamiatka pomník Františky Andrássyovej už niekoľko rokov vykazuje znaky čoraz väčšieho poškodenia, na čo upozorňovali aj občania mesta. Obnova pomníka prispeje k dobrému imidžu mesta, ktoré má veľký potenciál v rozvíjaní cestovného ruchu, keďže pomník v pozadí s mestskou vežou sa stal najfotogenickejším miestom Rožňavy a lákadlom pre turistov z celej Európy," uviedla samospráva v dôvodovej správe.



Secesný pomník v strede rožňavského námestia bol Františke Andrássyovej postavený začiatkom 20. storočia z verejnej zbierky Rožňavčanov. V roku 1973 bol pomník z tohto miesta odstránený a premiestnený do Krásnohorského Podhradia. Do Rožňavy sa späť vrátil až v roku 1993.



Františka Andrássyová spolu s manželom Dionýzom Andrássym venovali veľkú časť svojho majetku na dobročinné účely. Ako informuje samospráva na svojej webovej stránke, Andrássyová mestu darovala budovu sirotinca, manželia prispeli aj na výstavbu rožňavských gymnázií, nemocnice či dnes už neexistujúcej židovskej synagógy.