Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. november 2025Meniny má Agnesa
< sekcia Regióny

Pomoc horských záchranárov potreboval turista intoxikovaný alkoholom

.
Snímka mobilnej aplikácie. Foto: Webová stránka HZS

Záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry po príchode 17-ročného pacienta vyšetrili, zateplili a podali mu medikamentóznu liečbu.

Autor TASR
Vysoké Tatry 16. novembra (TASR) - Pomoc horských záchranárov potreboval v nedeľu popoludní vo Vysokých Tatrách ukrajinský turista intoxikovaný alkoholom. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že o pomoc ich z Tatranskej magistrály požiadal prostredníctvom aplikácie okoloidúci muž.

Na modrom turistickom chodníku medzi Starým Smokovcom a Rázcestím pod Slavkovským štítom sa nachádzali dvaja turisti ukrajinskej národnosti intoxikovaní alkoholom. Okoloidúci muž požiadal o pomoc pre mladšieho z nich, ktorý nereagoval,“ uviedla HZS.

Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry, ktorí 17-ročného pacienta po príchode vyšetrili, zateplili a podali mu medikamentóznu liečbu. Po zlepšení zdravotného stavu bol transportovaný terénnym vozidlom HZS do Starého Smokovca, kde ho následne odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci.

.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka