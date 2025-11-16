< sekcia Regióny
Pomoc horských záchranárov potreboval turista intoxikovaný alkoholom
Záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry po príchode 17-ročného pacienta vyšetrili, zateplili a podali mu medikamentóznu liečbu.
Autor TASR
Vysoké Tatry 16. novembra (TASR) - Pomoc horských záchranárov potreboval v nedeľu popoludní vo Vysokých Tatrách ukrajinský turista intoxikovaný alkoholom. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že o pomoc ich z Tatranskej magistrály požiadal prostredníctvom aplikácie okoloidúci muž.
„Na modrom turistickom chodníku medzi Starým Smokovcom a Rázcestím pod Slavkovským štítom sa nachádzali dvaja turisti ukrajinskej národnosti intoxikovaní alkoholom. Okoloidúci muž požiadal o pomoc pre mladšieho z nich, ktorý nereagoval,“ uviedla HZS.
Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry, ktorí 17-ročného pacienta po príchode vyšetrili, zateplili a podali mu medikamentóznu liečbu. Po zlepšení zdravotného stavu bol transportovaný terénnym vozidlom HZS do Starého Smokovca, kde ho následne odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci.
