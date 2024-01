V TATRÁCH HĽADALI SKIALPINISTOV: Záchranári pomohli dvojici mladíkov

Vysoké Tatry 2. januára (TASR) - Pomoc horských záchranárov potrebovala v noci na utorok vo Vysokých Tatrách dvojica poľských skialpinistov. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že o pomoc ich požiadala matka jedného z nich ešte v pondelok (1. 1.). Spolu s kamarátom mali v pláne absolvovať skialpinistickú túru od Popradského plesa cez Kôprovské sedlo až na Kôprovský štít a späť.



Dvojica mladíkov počas celej doby túry zdieľala polohu so svojimi blízkymi prostredníctvom mobilnej aplikácie. Náhle sa však prenos zastavil, s dvojicou sa dlhší čas nepodarilo rodine spojiť, požiadali preto o pomoc. "Do terénu vyrazilo osem horských záchranárov v dvoch skupinách. Aktivované bolo rovnako aj ECMO (Extrakorporálna membránová oxygenácia) pracovisko v Banskej Bystrici a dron HZS s termovíziou," uvádza HZS.



Prvého skialpinistu našli pod pásmom kosodreviny bez zranení. Snažil sa dostať do pokrytia signálom, aby mohol zavolať pomoc pre svojho kamaráta, ktorý si pri zjazde na lyžiach odtrhol snehový prevej a zrútil sa do Hlinskej doliny. Poskytol mu prvú pomoc a snažil sa so zraneným pomaly zostúpiť na Popradské pleso. "Keďže zranený skialpinista pri páde stratil lyže, bol postup dvojice značne spomalený. Nezranený skialpinista poskytol záchranárom okamžite všetky dostupné informácie aj s presnou polohou kamaráta," dodáva HZS. Záchranári po tom, ako zraneného Poliaka našli, poskytli mu zdravotnú starostlivosť, zateplenie a začali transport na Popradské pleso.



Skialpinistov následne transportovali na oblastné stredisko HZS vo Vysokých Tatrách, kde ich už čakali rodinní príslušníci. V ich sprievode odišli na vlastnú žiadosť samostatne.