Pomoc k horolezcovi v masíve Kežmarského štítu musela letieť dvakrát

Starý Smokovec 25. júla (TASR) – Horskí záchranári z Vysokých Tatier pomáhali v nedeľu 25-ročnému poľskému horolezcovi, ktorý si v masíve Kežmarského štítu pádom spôsobil poranenie nohy. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke, posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), ktorú pri zásahu požiadali o pomoc, musela pre nepriaznivé počasie letieť k miestu udalosti dvakrát.



K pádu horolezca došlo v pravej strane Kežmarského štítu v ceste Puškáša. Horskí záchranári požiadali o pomoc VZZS, ktorá vzala dvoch z nich na palubu na heliporte v Starom Smokovci. "Pre nepriaznivé počasie a zároveň komplikovanosť terénu sa však nepodarilo vysadiť záchranárov z vrtuľníka pri pacientovi ani v blízkosti nehody. Vrtuľník sa so záchranármi vrátil na heliport, následne zo Starého Smokovca pokračovali šiesti profesionálni a štyria dobrovoľní záchranári HZS pozemne na Skalnaté pleso a odtiaľ pod južnú stenu Kežmarského štítu," priblížila HZS s tým, že medzitým sa skupine horolezcov aj so zraneným mužom svojpomocne podarilo zlaniť až pod stenu. Tam záchranári HZS zraneného ošetrili a vzhľadom na zlepšenie podmienok na nasadenie leteckej techniky ho transportovali na miesto dostupné pre VZZS.



"Za pomoci vrtuľníka s navijakom sa podarilo evakuovať zraneného muža spoločne so záchranárom HZS z terénu a boli dopravení na heliport v Starom Smokovci," doplnila HZS. Na vlastnú žiadosť pokračoval zranený horolezec do zdravotníckeho zariadenia v sprievode známych.