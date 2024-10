Pomoc na obnovu domov využilo 1455 žiadateľov

Prešov 9. októbra (TASR) - Viac ako 1450 žiadateľov využilo pomoc v rámci mimoriadnej výzvy Obnov dom 5 určenej na obnovu domov po vlaňajšom krupobití v okresoch Michalovce a Sobrance a zemetrasení v Prešovskom kraji. Pre TASR to v súvislosti s výročím zemetrasenia na východe Slovenska uviedla Renáta Gešvantnerová zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).



"Do mimoriadnej výzvy sa úspešne zapojilo 1455 žiadateľov z 95 obcí v šiestich okresoch. Vďaka tejto výzve, ktorú inicioval vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), sa k nim dostala rýchla a adresná pomoc. SAŽP vyplatila majiteľom poškodených rodinných domov zálohy vo výške 9.821.000 eur. Po obnove domu môžu požiadať o finančný príspevok až do výšky 22.800 eur," uviedol generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík.



Finančná pomoc podľa jeho slov najviac smeruje do okresu Humenné, kde o pomoc požiadalo 709 majiteľov poškodených rodinných domov, do okresu Vranov nad Topľou (347) a do okresu Sobrance (215).



"Vyše 1400 majiteľov rodinných domov dostalo zálohu 7000 eur, ktorú mohli použiť najmä na odstránenie trhlín, ale aj na výmenu poškodenej strešnej krytiny. Podmienkou na získanie príspevku až do výška 22.800 eur je urobiť také opatrenia a úpravy na poškodenom dome, aby došlo k minimálne 25 percentnej úspore primárnej energie oproti stavu pred obnovou, preto mnohí z majiteľov sa rozhodli aj zatepliť a vymeniť okná," vysvetlil Moravčík.



Veterná smršť a krupobitie, ktoré napáchali značné škody, sa časťou východného Slovenska prehnali 19. júla 2023. Zemetrasenie zasiahlo východné Slovensko 9. októbra 2023. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Vo viacerých obciach po ňom zostali materiálne škody.