POMOC TALIANSKEMU BEŽKÁROVI: Zablúdil v Kremnických vrchoch

Banská Bystrica 31. decembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) na Skalke pomáhala v sobotu (30. 12.) popoludní 48-ročnému talianskemu bežkárovi, ktorý zablúdil v Kremnických vrchoch. O pomoc ju požiadala jeho manželka. HZS o tom informovala na sociálnej sieti.



"Vybral sa zo Skalky, prešiel cez Králiky, Kordíky a mal v pláne vrátiť sa späť na Skalku. Na hrebeni však stratil orientáciu a zablúdil. Na pomoc mu snežným skútrom odišli záchranári, ktorí ho našli v oblasti sedla Tunel. Transportovali ho na Skalku, odkiaľ už pokračoval v sprievode manželky," uviedli horskí záchranári.



HZS zároveň upozorňuje návštevníkov hôr, aby dôkladne plánovali svoje aktivity v horskom prostredí a nevystavovali sa zbytočnému riziku. Sneh a ľad výrazne predlžujú a sťažujú pohyb. Mali by dbať na dostatočné vybavenie a výstroj potrebné v zime a neschádzať z turistických chodníkov.



Takúto chybu ešte vo štvrtok (28. 12.) urobila dvojica turistov, ktorá mala v pláne prekonať trasu vedúcu z Chopka na Ďumbier a zostúpiť Zelenskou Mlynnou dolinou. Pri zostupe sa rozhodla skrátiť si trasu a zišla z turistického chodníka. Počas prechodu "skratkou" sa turisti niekoľkokrát opakovane prepadli cez sneh do potoka a uviazli v hlbokom snehu bez potrebného vybavenia. Záchranári z Bystrej ich našli a evakuovali na skútroch k terénnemu vozidlu, ktoré ich transportovalo do ubytovacieho zariadenia.