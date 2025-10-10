< sekcia Regióny
POMOC V NÚDZI: Ružomberskí mestskí policajti dostali ocenenie
Autor TASR
Ružomberok 10. októbra (TASR) - Ružomberskí mestskí policajti dostali ocenenie za pomoc v núdzi. Predseda Miestnej organizácie Asociácie policajtov vo výslužbe Ružomberok - okolie Ondrej Škvarek udelil ďakovný list trojici príslušníkov mestskej polície a tiež jej náčelníkovi Tomášovi Matejovie za propagáciu a aktívnu pomoc pri plnení úloh a iných aktivít. TASR o tom informovali zo samosprávy.
Počas noci 16. augusta sa na mestskú políciu obrátil vodič dopravnej zdravotnej služby, ktorý potreboval pomoc pri vynesení imobilného pacienta do bytovky. Keďže išlo o starší manželský pár, sám si neporadil. Zasahujúci mestskí policajti Jozef Kubaš, Alex Kubaš a Matúš Mrázik podali pomocnú ruku a pomohli pacienta bezpečne dostať do bytu.
„Celá zmena, ktorá mala službu v noci v sobotu 16. augusta, konala veľmi profesionálne. Vrátane kolegu, ktorý pracoval na operačnom stredisku a hliadku vyslal na pomoc. Ocenenie si vážime a ďakujeme zaň,“ uviedol náčelník ružomberskej mestskej polície Tomáš Matejovie.
Ocenenie si mestskí policajti prevzali počas hodnotiacej porady, na ktorej sa v priestoroch mestskej polície zúčastnil aj primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň. „Aj tento ocenený prípad pomoci, ktorý ale nebol ojedinelý, svedčí o kvalitnej práci a pripravenosti naše mestskej polície. Ďakujem hliadke, že pomohla vtedy, keď to človek najviac potrebuje - v núdzi,“ vyzdvihol Kubáň, ktorý tiež ocenil, že mestská polícia o svojich aktivitách informuje aj prostredníctvom vlastnej stránky na sociálnej sieti.
„Snahou mesta Ružomberok je naďalej vytvárať mestskej polícii kvalitné materiálno-technické podmienky na výkon jej nepretržitej práce v uliciach Ružomberka a jeho mestských častí,“ dodala radnica.
