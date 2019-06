Pomoc vo Vysokých Tatrách potrebovali filmár aj horský záchranár

Lekár spolu s horským záchranárom boli do terénu vysadení pomocou palubného navijaka.

Poprad 28. júna (TASR) – Záchranársky vrtuľník z Popradu v piatok popoludní zasahoval vo Vysokých Tatrách. Pomoc potrebovali 29-ročný filmár z Holandska aj horský záchranár, ktorý sa mu snažil pomôcť. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková.



Ako spresnila, posádka sa práve vracala z predchádzajúceho zásahu z Banskej Bystrice, a tak po pridaní sa horského záchranára na palubu vrtuľník smeroval priamo pod Lomnický štít. „Počas filmovania v oblasti Lomnickej kopy spadol 29-ročný filmár z Holandska, ktorého mala zasiahnuť padajúca skala. Náhodný horský záchranár, ktorý to videl, sa mu okamžite vybral na pomoc a v snahe rýchlo sa k nemu dostať nešťastne dopadol na nohu, pričom si spôsobil zlomeninu predkolenia,“ vysvetlila.



Lekár spolu s horským záchranárom boli do terénu vysadení pomocou palubného navijaka. Po poskytnutí primárneho ošetrenia bol z terénu v evakuačnej sieti najskôr evakuovaný zranený filmár, ktorý utrpel viacnásobnú zlomeninu hornej končatiny, úraz hrudníka a ďalšie povrchové poranenia po tele. Nasledovala evakuácia v transportnej sedačke druhého zraneného. „Obaja boli v stabilizovanom stave letecky transportovaní na ďalšie vyšetrenie do nemocnice v Poprade," uzavrela Hopjaková.