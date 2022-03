Pomoc z českého Prostějova pôjde partnerskému mestu Mukačevo

Prešov 17. marca (TASR) - Do Prešova dorazil z českého Prostějova kamión s humanitárnou pomocou pre ľudí na Ukrajine. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, pomoc je určená pre Mukačevo, partnerské mesto Prešova, ktoré sa stalo miestom pomoci pre vojnových utečencov.



"V tomto prípade je sprostredkovateľom slovenský Prešov, s ktorým nás spájajú dávne partnerské väzby," povedal primátor Prostějova František Jura.



Do Mukačeva z Prostějova putujú trvanlivé potraviny, potreby pre bábätká, zdravotnícky materiál, drogéria, hygienický materiál, prikrývky, vankúše, deky, spacie vaky a posteľná bielizeň.



Ako povedala Šitárová, zbierka humanitárnej pomoci v Prešove neustále prebieha. Zberné miesto je v nákupnom stredisku na Námestí Kráľovnej pokoja na Sídlisku III, ktoré je otvorené denne od 12.00 h do 18.00 h. Oblečenie a obuv sa momentálne neprijíma, je jej dostatok.



Zoznam potrebných vecí je zverejnený na webstránke mesta Prešov.