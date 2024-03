Pomôcť s mapovaním populácie bociana v PIENAP-e môže aj verejnosť

Spišská Stará Ves 4. marca (TASR) - Pomôcť s mapovaním populácie bociana bieleho v Pieninskom národnom parku (PIENAP) môže aj verejnosť. Správa PIENAP-u informovala, že milovníci prírody tak môžu urobiť jednoduchým zadávaním termínu príletu jedincov a párov na hniezda a neskôr aj počtu vyliahnutých mláďat do databázy na stránke www.bociany.sk. Verejnosť tak môže prispieť k poznaniu života bociana bieleho. Informovala o tom Správa PIENAP-u na svojej stránke.



"Minulý rok sa do mapovania zapojilo 36 pozorovateľov. Postup je jednoduchý, do vyhľadávača na spomínanej stránke pozorovateľ vyberie obec, v ktorej sa hniezdo nachádza, podľa popisu identifikuje hniezdo a do komentára pod hniezdo zadá svoje meno a pozorovanie," uvádza Správa PIENAP-u. Ak pozorovatelia uvidia na nohe bociana krúžok, stačí, ak odošlú správu a ochranári si ho prídu odčítať. Môžu sa tiež pokúsiť krúžok odfotiť a poslať Správe PIENAP-u fotografiu, respektíve informáciu o krúžku zadať do komentára pod konkrétne hniezdo. "Každoročne z odčítaných krúžkov vieme určiť vek, odkiaľ bociany pochádzajú, kde sa počas roku pohybujú, napríklad aj koľko mláďat označené páry v priebehu života vychovali, koľkokrát počas života zmenili hniezdo a podobne," vysvetlili ochranári s tým, že medzinárodné sčítanie bociana bieleho sa tento rok uskutoční od 15. júna do 20. júla.



Mierna zima, zvlášť posledné dva februárové týždne prekvapila nevšedne teplým počasím aj Správu PIENAP-u. Následkom toho sa dali do pohybu aj operence rôznych druhov. V najmenšom slovenskom národnom parku zimujúci "severania", ako napríklad chochláče severské či chochlačky vrkočaté, už odleteli na sever. Druhy zimujúce v teplejších krajinách sa pomaly vracajú na svoje hniezdiská, prvé bociany sa objavili na území Slovenska, ale aj v Poľsku ešte koncom februára.