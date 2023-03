POMÝLENÁ NA D1: Vodička obiehala autá po pravej krajnici

Bratislava 24. marca (TASR) - Začiatkom týždňa predchádzala 37-ročná vodička autá po pravej krajnici na diaľnici D1 od Trnavy smerom do Bratislavy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



"Svoju bezohľadnú jazdu zakončila nepoužitím znamenia o zmene smeru jazdy, keď sa pripájala z pravého odbočovacieho jazdného pruhu do pravého priebežného a opätovne sa na kilometri 8,5 vrátila na krajnicu," poukázala hovorkyňa.



Svojím konaním žena porušila pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom, za ktorý jej bol zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda jej bola zakázaná. "Za uvedené priestupky jej hrozí pokuta od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov," spresnila Šimková.