POMÝLIL SI DRÁHU:Motorkár prekročil rýchlosť o 64 kilometrov za hodinu

Bratislava 6. júla (TASR) - Motorkár na Agátovej ulici v bratislavskej Dúbravke išiel rýchlosťou 114 kilometrov za hodinu. Na tomto úseku je dovolená rýchlosť 50 kilometrov za hodinu, informovala polícia Bratislavského kraja na sociálnej sieti.



"Za rýchlu jazdu bola motocyklistovi udelená bloková pokuta vo výške 500 eur," uvádzajú policajti. Apelujú preto na motorkárov, aby si nemýlili cestu s pretekárskou dráhou a dodržiavali najvyššiu dovolenú rýchlosť.



Vodiči by mali byť obozretní pri vchádzaní do zákruty, mali by byť opatrní na mokrej ceste a pri jazde večer a v noci používať reflexné prvky. Polícia tiež odporúča, aby motocyklisti jazdili predvídavo, boli obozretní pri predbiehaní a dodržiavali bezpečný odstup od áut.