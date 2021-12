Pomyselnými víťazmi Národného behu Devín-Bratislava sú zdravotníci

Bratislava 2. decembra (TASR) - Pomyselný vavrínový veniec pre víťazov Národného behu Devín-Bratislava patrí zdravotníkom. Bežci tradičného slovenského športového podujatia vybrali na štartovnom 29.310 eur, ktoré cez iniciatívu #KtoPomozeSlovensku kompletne poputujú zdravotníkom v nemocniciach, pomáhajúcim pacientom zápasiacim s ochorením COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.



Z 2495 účastníkov behu, ktorí sa neodhlásili z pretekov ani po zmene na virtuálnu formu, sa 2343 prihlásilo na tradičný Devín, teda na 11,5-kilometrovú trať a 152 na tzv. malý Devín, teda na trať v dĺžke 2,8 kilometra.



Možnosť zúčastniť sa tradičného podujatia aspoň virtuálne napokon využilo 956 prihlásených. Účastníci absolvovali predpísanú trať počas lockdownu individuálne, čas si odmerali buď smarthodinkami alebo v aplikácii v smartfóne a nahrali ho do výsledkového systému.



Okrem Slovenska sa do virtuálneho behu zapojili bežci aj v Česku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Rumunsku, Rusku, Francúzsku, Španielsku, na Ukrajine či v Ekvádore.



Národný beh Devín-Bratislava zorganizovala Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom (SAZ), Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) a agentúrou Be Cool.