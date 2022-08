Ponad Beňatinský lom sa bude dať zviesť na zipline

Beňatina 9. augusta (TASR) – Najvýchodnejší zipline na Slovensku uvedú do života v nedeľu (14. 8.) v obci Beňatina v Sobraneckom okrese. Ponúkne možnosť spustiť sa na 180 metrov dlhom oceľovom lane ponad miestnu turistickú atrakciu, zatopený lom. TASR o tom informovala riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KOCR KRT) Lenka Vargová Jurková.



"Pohľad z výšky na Beňatinskú veľrybu, získať na chvíľku krídla a popri tom si vychutnať okolitú prírodu z vtáčej perspektívy, to je ponuka, ktorú sme najnovšie pripravili pre východniarov aj návštevníkov kraja," uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka pričom pripomenul, že na východnom Slovensku sa podobná adrenalínová atrakcia nenachádza.



Zipline ponad jazero s tyrkysovou vodou nadväzuje na predchádzajúce aktivity obce smerujúce k zatraktívneniu bývalého lomu. Pôvodne ťažko dostupný terén v okolí jazera zokruhovali vyhliadkovým chodníkom, pribudli tu tiež vyhliadky a fotopoint. "Doteraz o nás vedeli najmä miestni a do číreho jazera chodili trénovať záchranné zložky a potápači. Teraz sa chceme otvoriť širokej verejnosti, ktorá tu nájde už aj sociálne zariadenia, ďalší mobiliár či značené turistické trasy a cyklochodníčky s tipmi na výlety do blízkeho okolia," skonštatoval starosta Štefan Minčák.



Jazda ponad Beňatinský lom bude prístupná pre dospelých aj deti od desiatich rokov a osoby s minimálnou hmotnosťou 40 a maximálnou 120 kilogramov. Pre menšie deti bude pripravený "mini zipline" s dĺžkou 30 metrov.



Zipline v Beňatine podporila dotačná schéma KSK Terra Incognita sumou takmer 200.000 eur, išlo o jeden z najväčších investičných projektov aktuálnej sezóny.