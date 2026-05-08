< sekcia Regióny
Ponáhľal sa: Vodič na ceste R7 prekročil rýchlosť o 87 km/h
Vodič jazdil podľa polície rýchlosťou 217 km/h na úseku, kde je povolená maximálna rýchlosť 130 km/h.
Autor TASR
Dunajská Streda 8. mája (TASR) - Polícia zaznamenala na rýchlostnej ceste R7 v smere na Dunajskú Stredu vodiča, ktorý prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o 87 kilometrov za hodinu (km/h). Informovala o tom trnavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Vodič jazdil podľa polície rýchlosťou 217 km/h na úseku, kde je povolená maximálna rýchlosť 130 km/h. „Prípad je riešený ako správny delikt držiteľa vozidla v rámci objektívnej zodpovednosti,“ ozrejmila.
Zároveň upozorňuje, že podobná jazda predstavuje vážne ohrozenie života a zdravia vodiča aj ostatných účastníkov cestnej premávky. „Pri takejto rýchlosti nemáte kontrolu nad vozidlom. Nemáte čas reagovať a nemáte ani druhú šancu ako v počítačovej hre. Aj malá chyba môže mať pri takejto rýchlosti fatálne následky,“ doplnila.
Vodič jazdil podľa polície rýchlosťou 217 km/h na úseku, kde je povolená maximálna rýchlosť 130 km/h. „Prípad je riešený ako správny delikt držiteľa vozidla v rámci objektívnej zodpovednosti,“ ozrejmila.
Zároveň upozorňuje, že podobná jazda predstavuje vážne ohrozenie života a zdravia vodiča aj ostatných účastníkov cestnej premávky. „Pri takejto rýchlosti nemáte kontrolu nad vozidlom. Nemáte čas reagovať a nemáte ani druhú šancu ako v počítačovej hre. Aj malá chyba môže mať pri takejto rýchlosti fatálne následky,“ doplnila.