Ponitrianske múzeum chystá medzinárodný seminár o sakrálnej krajine

Na archívnej snímke výstava v Ponitrianskom múzeu. Foto: TASR Henrich Mišovič

Ako informovalo múzeum, odborný seminár predstaví problematiku ľudovej religiozity a jej rôznorodých prejavov.

Autor TASR
Nitra 28. septembra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje medzinárodný seminár venovaný prejavom viery a kresťanským pamiatkam. Podujatie s názvom Fenomén sakrálnej krajiny, jej znaky a súčasti sa bude konať v priestoroch múzea 1. a 2. októbra.

Ako informovalo múzeum, odborný seminár predstaví problematiku ľudovej religiozity a jej rôznorodých prejavov. Jeho témami bude vnímanie ľudovej zbožnosti a jej významu v minulosti. Účastníci budú skúmať, čo všetko sa skrýva pod pojmom ľudová zbožnosť, ako vplývala na hmotnú a duchovnú kultúru i to, aké boli jej prejavy a aký majú spoločenský význam v súčasnej spoločnosti.

Podľa organizátorov je zámerom medzinárodného seminára zosieťovať zástupcov vedných odborov etnológia, antropológia, religionistika, sociológia, náboženstvo, ochrana pamiatok, výtvarné umenie a ďalších, čím vznikne platforma na prezentáciu vedeckých poznatkov v oblasti hmotného a duchovného kultúrneho dedičstva. „Chceme predstaviť a rozvíjať nové poznatky a informácie k danej téme a zároveň prezentovať trendy, ktoré výrazne pôsobia na muzeologický výskum a múzejnú činnosť,“ doplnili organizátori.
