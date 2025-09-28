< sekcia Regióny
Ponitrianske múzeum chystá medzinárodný seminár o sakrálnej krajine
Ako informovalo múzeum, odborný seminár predstaví problematiku ľudovej religiozity a jej rôznorodých prejavov.
Autor TASR
Nitra 28. septembra (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje medzinárodný seminár venovaný prejavom viery a kresťanským pamiatkam. Podujatie s názvom Fenomén sakrálnej krajiny, jej znaky a súčasti sa bude konať v priestoroch múzea 1. a 2. októbra.
Ako informovalo múzeum, odborný seminár predstaví problematiku ľudovej religiozity a jej rôznorodých prejavov. Jeho témami bude vnímanie ľudovej zbožnosti a jej významu v minulosti. Účastníci budú skúmať, čo všetko sa skrýva pod pojmom ľudová zbožnosť, ako vplývala na hmotnú a duchovnú kultúru i to, aké boli jej prejavy a aký majú spoločenský význam v súčasnej spoločnosti.
Podľa organizátorov je zámerom medzinárodného seminára zosieťovať zástupcov vedných odborov etnológia, antropológia, religionistika, sociológia, náboženstvo, ochrana pamiatok, výtvarné umenie a ďalších, čím vznikne platforma na prezentáciu vedeckých poznatkov v oblasti hmotného a duchovného kultúrneho dedičstva. „Chceme predstaviť a rozvíjať nové poznatky a informácie k danej téme a zároveň prezentovať trendy, ktoré výrazne pôsobia na muzeologický výskum a múzejnú činnosť,“ doplnili organizátori.
Ako informovalo múzeum, odborný seminár predstaví problematiku ľudovej religiozity a jej rôznorodých prejavov. Jeho témami bude vnímanie ľudovej zbožnosti a jej významu v minulosti. Účastníci budú skúmať, čo všetko sa skrýva pod pojmom ľudová zbožnosť, ako vplývala na hmotnú a duchovnú kultúru i to, aké boli jej prejavy a aký majú spoločenský význam v súčasnej spoločnosti.
Podľa organizátorov je zámerom medzinárodného seminára zosieťovať zástupcov vedných odborov etnológia, antropológia, religionistika, sociológia, náboženstvo, ochrana pamiatok, výtvarné umenie a ďalších, čím vznikne platforma na prezentáciu vedeckých poznatkov v oblasti hmotného a duchovného kultúrneho dedičstva. „Chceme predstaviť a rozvíjať nové poznatky a informácie k danej téme a zároveň prezentovať trendy, ktoré výrazne pôsobia na muzeologický výskum a múzejnú činnosť,“ doplnili organizátori.