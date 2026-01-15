< sekcia Regióny
Ponitrianske múzeum pokračuje v reštaurovaní historických odevov
Ide o časti odevu, ktoré prezentujú obdobie turnýry z rokov 1870 až 1890 a obdobie secesie v rozmedzí rokov 1890 až 1910.
Autor TASR
Nitra 15. januára (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pokračuje v systematickom reštaurovaní svojej zbierky historických odevov. Ako uviedlo, v rámci projektu Odevná kultúra v urbánnom prostredí Nitry prešli reštaurátorským ateliérom ďalšie štyri unikátne zbierkové predmety.
Ide o časti odevu, ktoré prezentujú obdobie turnýry z rokov 1870 až 1890 a obdobie secesie v rozmedzí rokov 1890 až 1910. „Do zbierky pribudla zreštaurovaná čierna sukňa z hodvábnej tkaniny. Jej zadné diely sú husto nariasené, čím vytvárajú objem typický pre módnu siluetu turnýrového obdobia. Ďalším predmetom je vrchná sukňa so zvonovitým strihom z bavlnenej tkaniny s ažúrovým zdobením. Zreštaurovaná bola aj čierna blúzka ušitá z hodvábneho taftu a čierna tylová blúzka ušitá z jemného transparentného tylového materiálu,“ uviedla Katarína Beňová z Ponitrianskeho múzea.
Ako pripomenula, textil je mimoriadne citlivý materiál. „Je náchylný na degradáciu pôsobením času, svetla, vlhkosti, znečistenia či mechanického opotrebovania. Odborná starostlivosť o textilné zbierkové predmety je súčasťou ochrany kultúrneho dedičstva,“ dodala Beňová.
