Ponitrianske múzeum ponúka školám programy o histórii i prírode
Slnko v dobe bronzovej je názov podujatia, ktoré žiakov základných a stredných škôl zoznámi so životom v dobe bronzovej prostredníctvom kultových predstáv o slnku.
Autor TASR
Nitra 18. februára (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre ponúka žiakom základných i stredných škôl viaceré výchovné a vzdelávacie podujatia. Ako informovalo, zamerané sú na históriu, prírodu i múzejníctvo.
Program s názvom Po stopách slimáka Kamila je určený deťom z materských i základných škôl. „Ponúka edukačnú hru založenú na spoznávaní múzea a jeho zaujímavostí v prítomnosti slimáka Kamila. V tvorivých dielňach deti čaká výroba mašle a lúštenie vedomostného kvízu,“ informovalo múzeum.
Slnko v dobe bronzovej je názov podujatia, ktoré žiakov základných a stredných škôl zoznámi so životom v dobe bronzovej prostredníctvom kultových predstáv o slnku. Stopy slnka budú účastníci nachádzať v stravovaní, odievaní, šperkoch i spôsoboch pochovávania ľudí doby bronzovej. „Na záver si vytvoria vlastný bronzový šperk,“ doplnili organizátori.
Školy sa môžu zúčastniť aj na programe, ktorý približuje poslanie múzeí v spoločnosti. Podujatie Načo sú nám múzeá? umožní deťom spoznať jednotlivé odborné činnosti múzejného života. Zároveň zistia, ako sa do múzea dostal starý džbán a čo všetko sa s ním v múzeu deje predtým, ako ho návštevníci uvidia na výstave. Súčasťou programu je aj vyplňovanie pracovného listu.
Výchovno-vzdelávací program ZOO(lógia) s deťmi a pre deti zasa žiakom odpovie na otázky, prečo sú v múzeu aj zvieratá a ako sa doň dostanú. „Deťom prezradíme, prečo zvieratá vystavujeme, aké prístroje používame pri ich skúmaní a aká je práca zoológa v múzeu. Súčasťou programu je práca s bádateľským denníkom a výroba domčeka pre hmyz,“ doplnilo múzeum.
