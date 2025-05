Ponitrianske múzeum ponúkne výstavy i workshopy

Nitra 15. mája (TASR) - Sprístupnené expozície, interaktívne podujatia i pátraciu akciu ponúkne návštevníkom Ponitrianske múzeum 17. mája v rámci Noci múzeí a galérií. Program sa začína o 14. hodine a potrvá až do 21. hodiny večer.



Ako informovali organizátori, pre návštevníkov budú sprístupnené všetky expozície. Pozrieť si môžu výstavy Nitrianskou živočíšnou ríšou, Oroduj za nás..., Nitrianska maľovňa porcelánu, Etuda o starej Nitre, Príbeh materiálu i Skvosty dávnovekého Slovenska. „V priestore Veľkej dvorany prinesieme program s názvom Hodvábnou cestou, ktorý predstaví históriu hodvábu i jeho výrobu. Ponúkneme aj jedinečnú príležitosť vidieť priadku morušovú, ktorá stojí na začiatku náročného procesu výroby hodvábu,“ uviedlo múzeum.



Program ponúkne aj dokumentárny film venovaný krajine v povodí Drevenice spojený s vystúpením folklórneho súboru Rocháň zo Sľažian. Vo večerných hodinách sa návštevníci múzea môžu zapojiť do pátracej hry, v ktorej budú hľadať archeologický predmet. „Noc múzeí a galérií prinesie aj vyhodnotenie súťaže Tajomstvo depozitára. Dozvieme sa, ktorý z 12 zbierkových predmetov postupne prezentovaných počas celého roka návštevníkov najviac oslovil,“ pripomenuli organizátori.



Súčasťou podujatia budú aj viaceré sprievodné aktivity. Popoludní môžu deti navštíviť Hračkárstvo U slimáka Kamila a spoznať hračky a hry z minulosti. Záujemcovia sa môžu zapojiť aj do workshopov a tvorivých dielní, v ktorých sa zoznámia s maľbou na sklo či rezbárstvom. „Návštevníci môžu nahliadnuť pod ruky drevorezbárskemu majstrovi Štefanovi Réckemu, ktorý im prezradí ako vdychuje život dreveným plastikám vrátane tých so sakrálnou tematikou,“ doplnilo múzeum.