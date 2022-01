Ponitrianske múzeum predĺžilo výstavu bábok do konca marca

Nitra 11. januára (TASR) – Ponitrianske múzeum v Nitre predĺžilo výstavu bábok Z rozprávky do rozprávky do konca marca tohto roka. Výstava vznikla v septembri minulého roka. „Chceme návštevníkom vynahradiť to, čo už na jeseň nestihli. Aktuálne je múzeum otvorené v režime OP s povinnosťou prekrytia úst a nosa respirátorom,“ informovalo múzeum.



Výstava, ktorá vznikla v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka pri príležitosti 70. výročia pôsobnosti profesionálnej bábkarskej scény v Nitre, predstavuje rozprávkový svet a čarovný život bábkového divadla. Jej súčasťou sú aj kostýmy z rozprávok. Návštevníci majú možnosť vidieť kostýmy z rozprávky Kráska a zviera, Malá morská panna či Alica v krajine zázrakov.